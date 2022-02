x x

GERENZANO – Sono stati alcuni cittadini, nel weekend, a notare movimento sospetti nei boschi alla periferia di Gerenzano; hanno informato i carabinieri e sono arrivate le pattuglie. I militari della Compagnia di Saronno non hanno impiegato molto a rintracciare tre persone, originarie del Pakistan, che si trovavano all’interno del bosco e sicuramente non per passeggiare nel verde: sono stati perquisiti e trovati in possesso di alcune dosi di hashish e cocaina.

La sostanza stupefacente è stata ovviamente posta sotto sequestro, e sarà destinata al termodistruttore; mentre gli stranieri sono stati trasferiti al comando di via Manzoni a Saronno per il fotosegnalamento e tutti gli accertamenti del caso.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

15022022