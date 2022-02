x x

LOMAZZO – Le società autostradale comunica la temporanea chiusura degli svincoli di Lomazzo nord e Lomazzo sud sulla A9, per una serie di lavori di manutenzione e verifiche di routine.

Giorno e orari delle chiusure

A partire dalle 21 di mercoledì 16 e sino alle 5 di giovedì 17 febbraio sarà chiuso lo svincolo di Lomazzo Sud, in entrata verso Lainate. In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Lomazzo nord o di Turate. Mentre dalle 21 di mercoledì 16 alle 5 di giovedì 17 febbraio resterà chiuso lo svincolo di Lomazzo nord, in uscita per chi arriva da Chiasso. In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Turate.

Dalle 21 di giovedì 17 alle 5 di venerdì 18 febbraio sarà quindi chiuso lo svincolo di Lomazzo nord in entrata verso Chiasso ed anche in uscita per chi proviene da Lainate. In alternativa si consiglia, in entrata verso Chiasso, di utilizzare lo svincolo di Fino Mornasco; ed in uscita per chi proviene da Lainate quello di Lomazzo sud.

