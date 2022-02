x x

CARONNO PERTUSELLA – Anche il gruppo comunale di protezione civile di Caronno Pertusella ha ricevuto da Regione Lombardia il “grazie” per l’impegno e la presenza assicurata nei momenti peggiori della pandemia da coronavirus. Da ormai due anni i volontari del gruppo Comunale di Protezione civile hanno iniziato una serie di attività correlate all’emergenza sanitaria causata dal covid-19. Dopo tanti sacrifici, ore donate alle varie attività e sottratte alle proprie famiglie, arriva anche qualche soddisfazione: nel corso della riunione settimanale dello scorso 15 febbraio sono stati consegnati gli attestati di riconoscenza e la spilla conferiti ai volontari da Regione Lombardia; inoltre la società Cannon-Afros di Caronno Pertusella ha donato al gruppo diversi pile utili per le nostre attività: questo utilissimo dono è stato molto gradito, i volontari ci tengono a “ringraziare pubblicamente la società e i suoi dirigenti”.



Due gesti semplici ma di grande importanza, segno di gratitudine delle istituzioni e delle attività produttive del territorio per l’impegno e i servizi resi in questo periodo e stimolo per proseguire su questa strada nell’interesse della comunità.

