Saronno point, la denuncia di Busnelli: “Non solo covid, c’è chi ha il cancro e deve essere ancora operato”

SARONNO – “Non c’è solo il covid, non dimentichiamo di chi ha il cancro”: un invito alla riflessione viene dal vicepresidente della onlus Saronno point che si occupa di raccogliere fondi per l’ospedale cittadino e del trasporto dei pazienti.

Dice Mario Busnelli…

Il covid ha fatto dimenticare tutte quelle persone che dovevano essere operate da un cancro. Tanti in silenzio se ne sono andati, tanti stanno lottando con tutte le loro forze rimaste, sicuramente una scelta peggiore dello stesso covid.

Ogni giorno da oltre due anni, convivo con persone malate di cancro, vivo tutte le loro disperazioni e speranze. Chi mai ha pensato loro veramente? Nessuno! Oggi medici e infermieri ogni giorno con grande fatica lavorano negli ospedali con personale ridotto, con un aumento di pazienti pazzesco, ma ancora oggi anche a loro chi ci sta pensando? Nessuno! Parole tante, concretezza quasi assente. Questo non è un mio sfogo politico, questa è solo una mia personale relazione dei fatti. Cosa deve succedere per dare voce ai pazienti ed a tutto il corpo sanitario ? Facebook non è un mezzo importante per un problema simile, vorrei solo, chi leggesse questa mia disamina, capisse questo incredibile problema che riduce un malato alla disperazione ed all’abbandono gettando la spugna… accettando passivamente la fine della sua vita! Sapete quanti malati oncologici abbiamo in Italia? Vi spaventereste, altro che covid , sapete quante ne muoiono ogni giorno ? Vi spaventereste, altro che covid.

(foto: Mario Busnelli di Saronno point)

16022022