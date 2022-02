x x

SOLARO – Incursione notturna alla Farmacia Comunale 1 di Solaro. Il punto vendita di via Varese è stato assaltato da due persone armate di mazza poco prima della mezzanotte tra martedì e mercoledì. A quell’ora la farmacia era chiusa e non era previsto turno notturno. I due malintenzionati hanno parcheggiato poco distante ed hanno atteso che la zona fosse completamente sgombra prima di agire. Dopo una decina di minuti di attesa e poco prima della mezzanotte, in pochi istanti hanno sfondato la porta d’ingresso con una mazza e si sono introdotti all’interno per poi uscirne con il bottino fatto per lo più dall’avanzo di cassa. In qualche minuto sono riusciti nel loro intento e si sono allontanati. Dopo il sopralluogo di rito, i carabinieri ora avvieranno le indagini attraverso la visione delle immagini della videosorveglianza per provare a risalire alla targa del veicolo ed all’identità dei ladri. La farmacia nel frattempo è rimasta chiusa nella giornata di mercoledì, in attesa di riparare i danni provocati e poter riprendere le attività in sicurezza.

