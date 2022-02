x x

“Ma il Comune cosa fa?” La vicepresidente Brianza chiede spiegazioni

VARESE – “Tablet, cellulari, computer, rolex: tutta merce rubata a Varese e destinata ad essere piazzata a Torino e Milano. Max Laudadio di Striscia la notizia porta in tv una immagine vergognosa e preoccupante della nostra Varese divenuta ostaggio di delinquenti e spacciatori. Ma il Comune cosa fa? Dorme?” Così la vicepresidente del consiglio comunale di Regione Lombardia, Francesca Brianza, dopo il servizio trasmesso ieri sera dal telegiornale satirico di Canale 5.

Brianza, avvocato, è di Venegono Superiore.

Nel corso del servizio televisivo è stato mostrato lo smercio alla luce del sole del materiale telefonico ed informatico di provenienza furtiva.

