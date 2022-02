Donazione all’ospedale: da Saronno point una poltrona prelievi

SARONNO – Donazione da parte dell’associazione Saronno point al day hospital oncologico dell’ospedale di Saronno: alla struttura di piazza Borella è stata regalata una nuova poltrona prelievi. “Grazie a tutti i cittadini per il sostegno” dicono dalla onlus saronnese.

Saronno point promuove abitualmente in città iniziative per raccogliere fondi, come la vendita benefica di arance in piazza Libertà; da destinare poi al sostegno del nosocomio cittadino ed all’acquisto di nuove attrezzature e per la sistemazione degli ambienti ospedalieri.

Prosegue il servizio di trasporto sanitario

Intanto va avanti l’impegno di Saronno point sul fronte del trasporto sanitario di pazienti oncologici. “Tra un mese circa il nostro servizio sanitario di trasporto pazienti oncologici, compie due anni. Servizio totalmente gratuito a tutte quelle persone in difficoltà e sole. Dal lunedì al venerdì dalle 6 alle 17. sabato solo per i casi urgenti. Il servizio urgenze è attivo anche nei giorni festivi infrasettimanali. Inoltre, continua l’allestimento del reparto day hospital oncologico dell’ospedale di Saronno” riepilogano da Saronno point.

(foto: la poltrona prelievi donata da Saronno point all’ospedale cittadino)

