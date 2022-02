x x

SARONNO / ORIGGIO – Zaini rubati e abbandonati nei pressi del centro sportivo di Origgio: li ha ritrovati la polizia locale del comandante Alfredo Pontiggia, gli agenti sono riusciti a risalire ai legittimi proprietari. Veniva da due automobili che erano posteggiate a Saronno e dove qualcuno aveva forzato la serratura della portiera. Una era parcheggiata in fondo a via Sampietro e l’altra invece nell’autosilo a margine di via Balaguer, nel retrostazione di Saronno.

Una zona tranquilla dove esaminare il maltolto

Da uno degli zaini è scomparso quel che c’era di valore, ovvero un personal computer portatile.Evidentemente il ladro, o i ladri, una volta commesso il doppio furto si è recato alla periferia origgese, in zona particolarmente defilata e di notte decisamente tranquilla, per esaminare la refurtiva, prendere il pc e lasciare lì il resto. Sono ora in corso indagini per risalire al responsabile, o responsabili dei furti.

(foto: una pattuglia della polizia locale di Origgio)

17022022