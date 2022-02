x x

SARONNO – Novità apprezzatissima dagli studenti e dalle famiglie ieri mattina una pattuglia della polizia locale ha fatto servizio tra le fermate dei pullman extraurbani, la stazione e nei percorsi degli studenti all’interno del polo scolastico.

A raccontarlo sono ragazzi e genitori soddisfatti dell’attenzione ottenuta dall’Amministrazione comunale. Negli ultimi mesi le famiglie degli studenti dei ragazzi hanno lasciato appelli a più riprese per chiedere più controlli nel polo scolastico contro gli episodi di bullismo e le aggressioni. Diversi gli studenti vittime di episodi gravi, regolamente denunciati ai carabinieri ma ancor più numerosi i ragazzi che si sentono nel mirino e non vanno più a scuola con serenità. In molti arrivano a chiedere ai genitori di portarli fin davanti a scuola.

Tanti appelli che hanno spinto l’Amministrazione ad intervenire. Lunedì il primo cittadino aveva annunciato che dopo un incontro con i carabinieri settimana scorsa avrebbe sentito i genitori che si erano rivolti alla stampa.

“Effettivamente il sindaco mi ha chiamato – commenta un papà che si era messo in contatto anche con ilSaronno – e negli ultimi giorni i ragazzi hanno visto la polizia locale al mattino alla fermata. Lo ringrazio per l’attenzione per i ragazzi vittime di questi brutti episodi e spero che la presenza sia costante al punto da poter restituire un po’ di serenità ai ragazzi”.

