UBOLDO – Dopo i molti giorni di ricerche nei boschi fra Uboldo, Gerenzano e Rescaldina, ricerche senza esito; nel corso della mattinata odierna i sommozzatori dei vigili del fuoco hanno deciso di avviare un ulteriore verifica nelle acque del fiume Olona, nel tratto interrato tra via Molini e via Bettinelli a Castellanza. Si cerca Concetta Lo Cicero, della quale non si sa più niente da da diversi giorni-

Non hanno dato alcun esito neanche gli appelli comparsi sui social. Concetta Lo Cicero è la donna di Nerviano di cui non si hanno più notizia da lunedì 7 febbraio. L’ultima volta è stata vista, alle 18, all’ospedale di Castellanza. Ha 69 anni, soffre di Alzheimer e quindi potrebbe essere in stato confusionale. L’ultima volta che è stata vista indossava un giubbotto leopardato, leggings neri e stivali grigi, ed aveva una borsa blu.

