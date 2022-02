x x

SARONNO – Ai recenti campionato italiani indoor master, che si sono svolti ad Ancona, non sono mancante le soddisfazioni per la Osa Saronno: il caronnese “Bobo” Luca Croce Tagliaferro ha infatti conquistato l’oro nella categoria M40 con il peso da 7,260. Ai piedi del podio invece la bravissima Cristina Galli, mamma di Edo Luraschi e super efficiente segretaria Osa, nei 60 piani.

Per il club saronnese, una vera istituzione nel mondo dell’atletica leggera lombarda, sono stati dunque raggiunti brillanti risultati anche in questo importante manifestazione; l’annata per Saronno si apre dunque sotto i migliori auspici.

(foto: il caronnese “Bobo” Luca Croce Tagliaferro, in questo caso durante una gara all’aperto)

