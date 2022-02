x x

SARONNO – Oggi, venerdì 18 febbraio, l’assemblea annuale dei soci Avis di Saronno: l’appuntamento è fissato nel salone della sede in via Marconi 5, a partire dalle 20.45.

Come fanno sapere dall’Avis saronnese, “l’ingresso sarà contingentato in base alle normative vigenti in merito al contenimento della diffusione del contagio da coronavirus. L’assemblea sarà però trasmessa anche in diretta streaming al fine di garantire la massima sicurezza ma anche la massima partecipazione. Tutti i dettagli sul sito ufficiale www.avissaronno.it“.

Avis è sempre in “prima linea” non solo nella ricerca di volontari per le periodiche donazioni di sangue, ma anche nell’ambito di iniziative di sensibilizzazione ed informazione dei cittadini, e per la raccolta di fondi a sostegno delle attività associative, come la tradizionale “castagnata” che in centro ottiene sempre grande successo, come la vendita delle caldarroste, che vengono cucinate direttamente sul posto.

(foto: un recente evento promosso dai soci Avis in città)

