SARONNO – Terza mattinata, quella dell’altro giorno, di incontro con i commercianti del centro cittadino per il sindaco di Saronno, Augusto Airoldi, e l’assessore comunale al Commercio, Domenico D’Amato, nell’ambito dell’iniziativa che è stata avviata sin dal novembre scorso per “l’ascolto” degli esercenti locali.

“La visita nei negozi cittadini è un’occasione unica per l’Amministrazione saronnese, che, durante questi confronti, può scambiare informazioni, recepire suggerimenti e avviare un importante momento di dialogo con chi vive il territorio quotidianamente” rimarcano i responsabili del Comune.

(foto: alcuni momenti delle visite del sindaco Augusto Airoldi e dell’assessore comunale al Commercio, Domenico D’Amato, nei negozi cittadini, nel corso dell’altra mattina)

18022022