SARONNO/SARONNESE – Questo fine settimana segnaliamo alcune interessanti mostre, nonché l’evento teatrale al Pasta di Saronno con un’attrice arguta come Lella Costa che porta in scena uno spettacolo ispirato dal libro di Serena Dandini “Il catalogo delle donne valorose”.



Venerdì 18 Febbraio

COGLIATE – Alla chiesa parrocchiale di san Giuseppe in piazza della Chiesa 2 è allestita la mostra “I miracoli eucaristici nel mondo”. Informazioni al numero 029660807 o sito internet www.parrocchiacogliate.com.

SARONNO – Alle 20.30, nella sede dell’associazione “Le stanze della musica” di via Padre Reina 14, riprende la rassegna “Armonie solidali – concerti di solidarietà” (sospesa nel 2020 a causa del lockdown) in collaborazione CulturalMente & MusicalMente con il concerto “Further in” con Giorgio Casati al violoncello e Luca Ieracitano al pianoforte. Ingresso ad offerta libera, il ricavato sarà devoluto all’associazione ASVAP4. Informazioni al numero 3665980980.

BOVISIO MASCIAGO – Alle 21, al palazzo comunale in piazza Biraghi 3, concerto “Generazioni d’amore” con la partecipazione di bambini, adolescenti, adulti in una miscela generazionale di brani italiani ed internazionali. Info al sito www.comune.bovisiomasciago.mb.it.

ROVELLASCA – Alle 21, alla biblioteca civica di via Edomondo de Amicis 1, il club del libro propone la serata “Parliamo di libri: Quel che affidiamo al vento” di Laura Imai Messina. Informazioni al sito internet www.comune.rovellasca.co.it.

Sabato 19 Febbraio

CESANO MADERNO – Alle 15, nella cornice storica di palazzo Arese Borromeo, l’assessorato alla cultura propone una visita guidata per scoprire le meraviglie di questa villa di delizie. Info al sito www.comune.cesano-maderno.mb.it.

SARONNO – Alle 21, presso il teatro Giuditta Pasta di via I Maggio, va in scena lo spettacolo “Se non posso ballare non è la mia rivoluzione” con Lella Costa (in foto) per la regia di Serena Senigaglia. Maggiori informazioni al sito www.teatrogiudittapasta.it.

MILANO – Alla galleria Still Fotografia” di via Zamenhof 11 è possibile visitare la mostra “Gian Buttrini. Londra 1969 – Derry 1972. Un fotografo contro. Dalla Swinging London al Bloody Sunday”. Orari dalle 15 alle 19, www.stillfotografia.it.

Domenica 20 Febbraio

TURATE – Alle 16.30, all’auditorium sala polifunzionale di via Galilei angolo via Cadorna, va in scena lo spettacolo per famiglie “Esterina centovestiti” della compagnia Burambò. L’evento fa parte della 16° rassegna di teatro per grandi e piccini, maggiori informazioni al sito internet www.glieccentricidadaro.com.

SARONNO – Ha aperto da qualche giorno, al museo dell’Illustrazione di via Caduti della Liberazione 25, la mostra “Le meraviglie dell’impossibile – Fantascienza illustrata: Bilan, Crepax, Moebius, Karel Thole”. Orari: 10.30 – 12.30, 15.30 – 19.