x x

SARONNO – Nuova esperienza da allenatore per Giuliano Melosi e questa volta oltre ai confini italiani. Come riportato dal sito www.paolozerbi.com, il sito specialistico del calcio locale, la notizia non è ancora stata ufficializzata dal club, ma la squadra femminile del Lugano ha già iniziato a lavorare con il tecnico saronnese.

Si tratta di una stagione ostica per il Lugano femminile: la squadra di Serie A è ultima in classifica, con un solo punto in classifica.

Melosi è, quindi, pronto a tornare in panchina con un’esperienza dal sapore totalmente nuovo, che vedrà il suo debutto il prossimo 5 marzo sul campo dell’Arau.

(in foto: Giuliano Melosi in campo)

18022022

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn