LAZZATE – Ritorna dopo due anni la “Quater pass cun i Avisit”, non più al sabato sera ma la domenica mattina. Con la partecipazione, per la prima volta, dell’Istituto comprensivo “Volta” di Lazzate e Misinto. “Un invito particolare a tutti gli alunni, famigliari e amici a partecipare numerosi a questa mattinata per le vie di Lazzate e nel verde del Parco delle Groane” rimarcano gli organizzatori di questa iniziativa dedicata al podismo.

L’evento, organizzato ds Avis Lazzate con il Comune di Lazzate e l’istituto scolastico, è davvero un “classico”: è infatti giunto alla 45′ edizione ed è stato programmato domenica 27 marzo con partenza da via Laratta a Lazzate, alle scuole medie. Previsti tre percorsi, di 7, oppure 14 o 19 chilometri, con partenza fra le 7.30 e le 9. Per informazioni ed iscrizioni l’indirizzo email di riferimento è [email protected]

(foto archivio: all’evento podistico di Lazzate partecipano tradizionalmente anche gruppi molto numerosi, di sodalizi e associazioni locali e della zona)

