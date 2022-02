x x

TRADATE – Un ragazzo di 15 anni, che era in bicicletta, è stato investito a Tradate: è successo ieri alle 14.40 sull’ex statale Varesina, ovvero via Europa come è denominata in quel tratto nei pressi del centro sportivo e degli spazi commerciali alla periferia cittadina.

Sul posto sono accorsi con i vigili urbani anche i carabinieri della Compagnia di Saronno, per deviare il traffico – sempre piuttosto intenso da quelle parti – e per fornire i primi soccorsi al giovane. Che è stato quindi trasportato con una ambulanza della Croce rossa di Saronno all’ospedale tradatese, il “Galmarini”, per essere medicato di comunque non gravi lesioni.

I carabinieri hanno avviato accertamenti al fine di chiarire con precisione la dinamica dei fatti e mettere a fuoco le eventuali responsabilità di quel che è successo.

