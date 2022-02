x x

LIMBIATE – Ad un anno dalla scomparsa dell’ambasciatore Luca Attanasio, vittima di un attentato in Congo insieme al carabiniere della scorta Vittorio Iacovacci e all’autista del convoglio Onu Mustapha Milambo, l’Amministrazione comunale di Limbiate ha organizzato due giorni di appuntamenti dedicati alla memoria dell’ambasciatore.

In occasione dell’iniziativa “Ricordando Luca” sarà presentato al pubblico il libro “Luca Attanasio. Storia di un ambasciatore di pace” di Fabio Marchese Ragona. Oltre alla presentazione del libro da parte dell’autore, si susseguiranno interventi e testimonianze di amici e colleghi di Luca e delle autorità presenti. La serata sarà condotta dalla giornalista Antonella Napoli. Ingresso su prenotazione fino ad esaurimento posti.

Nato a Saronno e cresciuto a Limbiate, Attanasio ha perso la vita nel corso di una sparatoria avvenuta nel Paese africano, durante una missione umanitaria dell’Onu, il 22 febbraio 2021.

Il programma degli eventi

L’appuntamento è previsto lunedì 21 febraio alle 20.30, al teatro comunale di Limbiate in via Valsugana 1. Prenotazione obbligatoria tramite il sito www.comune.limbiate.mb.it; per entrare è necessario il green pass rafforzato.

Martedì 22 alle 11 al cimitero maggiore di via Camposanto deposizione di una corona e presentazione del monumento-scultura di Dario Brevi, e benedizione del sepolcro dell’ambasciatore. Alle 18.30 nella chiesa di San Giorgio di piazza Monsignor Radaelli una messa di suffragio.

(foto archivio: al centro, Luca Attanasio)

18022022