Torna la cassolada dei Giovani Sandalmazi

COGLIATE – Appuntamento sabato 26 febbraio con la tradizionale e annuale cassolada dei Giovani Sandalmazi, popolare associazione locale. Giunta ormai alla quindicesima edizione, l’iniziativa presenta le sue classiche peculiarità: innanzitutto la cassoeula viene cucinata con ricetta classica e ingredienti locali, dopodiché viene consigliata la degustazione con doppio bicchierino di grappa, prima del pasto per aprire lo stomaco e subito dopo per favorire la digestione. Solitamente la cassolada si svolgeva sempre in questo periodo nella sala grande del centro giovanile Cardinal Minoretti, ma anche per quest’anno è sconsigliato ogni genere di assembramento e, per dare l’occasione a tutti di partecipare, i Giovani Sandalmazi hanno deciso di dare continuità all’evento grazie alle prenotazioni e consegne a domicilio. Ad ogni ordine si riceverà una porzione di cassoeula, la grappa ed una bottiglia di vino ogni tre persone. Per prenotazioni è necessario contattare gli organizzatori entro il 21 febbraio via Sms, Whatsapp o Email ai numeri 3403558192 o 3406431292 o all’indirizzo [email protected] Ogni porzione costa 15 euro con consegna compresa (anche nei paesi limitrofi) e l’intero ricavato sarà devoluto in beneficienza.

18022022