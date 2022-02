x x

SARONNO- Dopo due sconfitte consecutive, l’Az Robur Saronno ha come obiettivo quello di rialzare la testa. Avrà l’occasione per farlo nella serata di sabato alle 21 contro la Varese Academy, nella partita valida per il recupero della sesta giornata di ritorno del campionato di Serie C Gold maschile. Per i biancoazzurri è un occasione d’oro contro un’avversario alla portata, ma sarà fondamentale non prendere sotto gamba la partita e giocare al massimo per tutti i 40 minuti.

Classifica:Gallarate 28, Busto Arsizio 26 Az Robur Saronno 24 , 7 Laghi Gazzada 20, Mortara 18 , Milanotre 16,Nervianese 14, Opera 10, Varese Academy 8, Valceresi 4

Giacomo Rimoldi

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn