SARONNO – Il Fbc Saronno torna ad orario “canonico”: due settimane fa si era deciso di anticipare alle 14 domenicali l’incontro casalingo con il Meda; mentre per l’attesissimo derby con Gallarate di domani 20 febbraio la decisione è stata quella di fissare il fischio d’avvio alle 14.30, come da calendario.

L’impianto di illuminazione dello stadio, malfunzionante, potrebbe creare problemi in caso di nebbia

Si gioca quindi alle 14.30, guardando le previsioni del tempo ed incrociando le dita: allo stadio comunale “Colombo Gianetti” di via Biffi l’impianto di illuminazione non funziona o funziona male, facendo ben poca luce, e quindi in caso di nebbia se l’arbitro dovesse disporre l’accensione dei fari, potrebbero essere guai.

Ma stando al meteo, per domani pomeriggio non dovrebbero esserci problemi; le giornate hanno anche tornato ad allungarsi e quindi pur iniziando alle 14.30 si dovrebbe riuscire ad arrivare al novantesimo senza particolari problemi.

Per i biancocelesti è un incontro importante, per proseguire la serie positiva e continuare ad inseguire il secondo posto in classifica nel campionato di Promozione.

