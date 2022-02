x x

CARONNO PERTUSELLA – Venticinquesima giornata di campionato, domenica pomeriggio i ragazzi della Caronnese saranno impegnati al Palli di Casale Monferrato per la sfida contro i nerostellati. Forti di quattro vittorie consecutive, i rossoblù vogliono provare addirittura il sorpasso in classifica, anche se il Casale ha ben quattro partite da recuperare.

Manuel Scalise: “Ai ragazzi ho chiesto un ultimo sforzo”

Quinta partita negli ultimi diciotto giorni, peraltro contro una squadra ambiziosa. A Casale Monferrato si chiude un vero e proprio tour de force: “Ho chiesto ai ragazzi un ultimo sforzo. Siamo consapevoli della forza del Casale. Li rispettiamo ma vogliamo fare un’altra grande partita. Arriviamo da quattro vittorie consecutive e sette partite senza subire gol, entrambi sono numeri importanti”. Qui sotto l’intervista completa al mister della Caronnese.

Gli avversari – Il Pont Donnaz

30 punti in 20 partite giocate, il Casale potenzialmente è squadra da playoff ma le tante partite rinviate la tengono ancorata a metà classifica. Sono già otto, però, le sconfitte maturate in stagione, di cui tre nelle ultime quattro partite. Il miglior marcatore è Riccardo Forte, 11 gol in stagione ma assente domenica perché squalificato. Il Casale, infatti, non ha giocato mercoledì a Tortona (match rinviato per neve) e la squadra piemontese si porterà dietro la squalifica del suo centravanti.

I convocati della Caronnese

Portieri: Angelina Matteo, Ansaldi Matteo, Catizone Riccardo.

Difensori: Arpino Antonio, Coghetto Francesco, Cosentino Maurizio, De Lucca Davide, Galletti Andrea, Lazzaroni Andrea, Zeroli Bryan.

Centrocampisti: Cretti Mattia, Diatta Papa, Esposito Francesco, Putzolu Tommaso, Tunesi Mattia, Vernocchi Alessandro.

Attaccanti: Corno Federico, Esposito Roberto, Folla Gabriele, Rocco Daniele, Santi Riccardo, Sardo Samuel.

19022022