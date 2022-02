x x

CERIANO LAGHETTO – Una brutta caduta, attimi di tensione e preoccupazione per tutti i presenti fino all’arrivo dei soccorsi che hanno prima stabilizzato le condizioni del giovani e poi l’hanno portato all’ospedale per tutte le cure del caso.

Così si più riassumere quanto accaduto stamattina, sabato 19 febbraio, al Crossodromo Il Vallone di via Laghetto.

L’allarme è scattato qualche minuto prima delle 11 quando alla centrale operativa Areu è arrivata la chiamata di alcune persone presenti al Crossodromo. Hanno raccontato la caduta del giovane, un 27enne svizzero, e richiesto aiuto.

Sul posto è arrivata un’ambulanza della Croce d’Argento di Limbiate e l’elisoccorso dall’ospedale Niguarda. Il ragazzo aveva riportato lesioni e contusioni ma ai primi riscontri han permesso di rassicurare i presenti sulle sue condizioni. E’ stato comunque portato all’ospedale per tutte le cure del caso.

Al crossodromo è intervenuta anche una pattuglia della polizia locale cerianese che si occuperà di raccogliere le testimonianze dei presenti per ricostruire l’accaduto e la caduta di cui sarebbe stato vittima il ragazzo.

