CISLAGO – In via Stazione prosegue la ristrutturazione degli infissi della torre dell’acquedotto. Terminato il primo lotto d’intervento, che ha sancito la sistemazione delle strutture più pericolanti e pericolose, sono stati approvati i lavori per il secondo lotto, in accordo con Comune di Cislago, Belle arti, Soprintendenza archeologica e paesaggio per le province di Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese, in quanto il serbatoio pensile è considerato un bene architettonico storico.

Gli infissi in legno, risalenti a più di cinquant’anni fa e ridotti in pessime condizioni, saranno sostituiti con nuove finestre in alluminio e vetro antisfondamento, per evitare la nidificazione di piccioni e colombi, che aveva contribuito al degrado dell’immobile.

(foto: una immaigne della vecchia torre dell’acquedotto di Cislago)

19022022