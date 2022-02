x x

SARONNO – Grande successo per l’evento saronnese della “Giornata del gatto”, che con la “regia” dell’ambasciata locale di Uzupis, la Repubblica degli artisti, e del suo ambasciatore Gianpaolo Terrone, si è svolta l’altra sera al Museo Gianetti di via Carcano. Tanti i partecipati, per assistere e rendersi protagonisti di letture a tema. “Dopocena ludico culturale a tema Micio Miao”, questo il titolo dell’appuntamento per la trentesima edizione della Festa nazionale del gatto.

Artisti ed amanti del mondo felino si sono “esibiti” per coinvolgere il pubblico e raccontare, attraverso la propria creatività, prospettive diverse sul protagonista a quattro zampe di questa serata. L’iniziativa non è una novità per Saronno. In passato, sempre su input dell’ambasciatore di Uzupis Gianpaolo Terrone, è stata organizzata una serata per celebrare la giornata del gatto con mailart e lettura di poesia. Un evento che aveva catturato molti saronnesi che si erano presentati all’evento con tante proposte e dettagli a tema.

(foto: alcune immagini della riuscita serata dedicata ai gatti, al Museo Gianetti di Saronno)

19022022