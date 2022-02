x x

UBOLDO – Ladruncoli in azione ieri sera attorno alle 20.30, i cittadini si sono messi in guardia a vicenda tramite i social: non è infatti caduto nel vuoto l’appello apparso su Facebook, “attenzione, in via Morandi sono state svaligiate due abitazioni”. Il passoparola è corso molto svelto sul web, si sono accese luci e illuminate finestre ed a quel punto i malintenzionati non sarebbero andati oltre, non risultano altri “colpi” nella zona.

Sono adesso in corso le indagini delle forze dell’ordine per chiarire l’accaduto ed identificare, e acciuffare i responsabili. In paese ci sono pure alcune telecamere della videosorveglianza comunale, che potrebbero rivelarsi utili per le indagini. Da quantificare l’entità della refurtiva che i malviventi sono riusciti ad arraffare.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

19022022