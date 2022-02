x x

LIMBIATE – BREGNANO – E’ stato arrestato ieri, venerdì 18 febbraio, il 31enne di Limbiate originario del Marocco sorpreso dai carabinieri con sostanza stupefacente e “ferri del mestiere” in un’area boschiva nel Comasco. L’accusa per lui è di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. E’ successo nella zona “Catena”, località Puginate di Bregnano.

Tutto è iniziato quando i militari hanno notato 2 soggetti aggirarsi per il bosco in atteggiamenti sospetti. Ad attirare l’attenzione dei tutori dell’ordine anche la rapida fuga tentata dalla coppia alla vista della pattuglia. Uno dei due fuggitivi, merito immediata reazione dei militari, è stato raggiunto e bloccato mentre tentava di disfarsi di tre involucri di sostanza stupefacente.

Addosso l’uomo aveva 52 grammi di cocaina, 57 grammi di eroina, 550 euro in contanti (frutto verosimilmente dell’attività di spaccio), 3 telefoni cellulari e tutto il necessario per confezionare le dosi. Tutto materiale che è stato sequestrato.

Non solo. I carabinieri hanno trovato, nelle immediate vicinanze, il relativo bivacco utilizzato anche per compiere l’illecita attività. Ovviamente lo spazio è stato debitamente smantellato dagli operanti.

L’arrestato, concluse le formalità, è stato portato alla casa circondariale di Como Bassone.

