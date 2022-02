x x

SARONNO / CARONNO PERTUSELLA – Appuntamento oggi alle 18 per la capolista Rossella Caronno che per il campionato maschile di serie B gioca al palasport Fossati di va Cambini a Milano contro i locali del Gonzaga, con l’obiettivo di non lasciarsi sfuggire la vittoria per restare ai vertici della graduatoria. Per i caronnesi si tratta del secondo incontro consecutivo fuori casa, dopo quello vinto 3-0 sabato scontro contro lo Yaka Malnate.

Per quanto riguarda la Pallavolo Saronno, anch’essa in vetta alla classifica, si annuncia la trasferta al Pala Kennedy di via Kennedy a Brugherio, incontro stasera alle 21 contro i locali Diavoli rosa e diretta su Facebook, sulla pagina ufficiale della società di volley saronnese.

Si gioca la 13′ giornata di regular season.

(foto archivio: una recente immagine della Pallavolo Saronno vincente)

19022022