SARONNO- L’ Az Robur Saronno torna alla vittoria dopo due giornate e scaccia i fantasmi. La vittoria è arrivata nella serata odierna contro la Varese Academy per 96-91. Vittoria fondamentale che consente ai biancoazzurri di rimanere incollati a Gallarate e Busto Arsizio. I saronnesi trascinati da un ottima prestazione corale riescono a battere i varesini in una partita molto e tirata e ricca di emozione, ottima risposta dei ragazzi di Biffi in ottica delle prossime partite.

Az Robur Saronno: Politi 19, Marusic 17, Cozzoli 7, Cova 0, De Capitani 4, Pellegrini 31, Mariani 7, Motta 11, Gergati NE, Fabbian 0

Varese: Bogunovic 26, Cane 2, Bosso 2, Cuttini 20, Guimdo 12, Villa 6, Marchiaro 10, Beyrne 0, Sangiovanni 6, Bottelli NE, Zhao 7, Mele NE

Giacomo Rimoldi

