SAN VITTORE OLONA – Si è conclusa con il risultato di 3-2 la partita odierna che vedeva schierata la Mocchetti contro gli ospiti della Pro Juventute.

A soli due minuti dal fischio di inizio, la Pro Juventute, trova subito una buona conclusione ma Monaco è abile ad opporsi e a mantenere il risultato sulla parità.

Al 10′ è la squadra di casa a sbloccare la partita: il risultato passa sull’1-0.

La Pro Juventute cambia assetto per cercare il gol del pareggio e centra l’obiettivo con Regalati che, sull’assist di Ferrario, fredda Monaco, 1-1.

La situazione di pareggio non è però destinata a durare a lungo: poco prima del duplice fischio un tiro deviato impedisce a Camillo ogni possibile intervento, 2-1.

A 5′ dalla ripresa la Mocchetti è cinica a sfruttare un errore a centrocampo e riesce ad allungare il vantaggio con il terzo gol, ora il risultato è su un pesante 3-1.

Ci prova Volpi a riaprire la partita: di prima conclude a rete e regala una speranza alla squadra ospite, tuttavia la Pro Juventute è sfortunata e non riesce a trovare il gol del pareggio prima del triplice fischio.

Si conclude dunque sul 3-2 il match di oggi, peccato per la Pro Juventute per aver perso punti importanti per il titolo nonostante una buona prestazione complessiva della squadra.

Alessio Cattaneo

Mocchetti – Pro Juventute 3-2

MOCCHETTI: Monaco, Ouattara, Logrippo, D’Arbenzio, Cozzi, Zaffardi, Catalano, Nappi (38′ pt Rizzo), Virili (18′ st Valente), Caldiroli, Loparco. All. Cerri.

PRO JUVENTUTE: Camillo, Gallo (15′ st Pittalis), Volpi, Morandi, Flores, Conchet, Geron S. (9′ st Ceriani), Robbiani (43′ st Di Gennaro), Ferrario, Regalati, Geron M. All. Colombo.