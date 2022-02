x x

SARONNO – Tocca all’Amor questo weekend affrontare la prima in classifica per cercare di strappare un punto alla capolista. Un primo tempo che contro ogni pronostico termina con il risultato di 0-0 che vede costruire di più l’Amor che anche per diverse volte il gol. Si riparte con il secondo tempo la squadra di Lainate mettendo in campo freschezza con i nuovi cambi riesce subito a dimostrare la sua superiorità portandosi avanti al minuto 15′ del secondo tempo con gol di Scaretti. L’Amor che non si abbatte continua ad insistere ma ciò non basta per fermare i campioni in carica. La partita termina sul risultato di 0-1 con l’Amor che pur avendo perso esce a testa alta per la grande prestazione fornita dai ragazzi.

A.S.D AMOR SPORTIVA – A.S.D ORATORIO LAINATE 0-1

A.S.D AMOR SPORTIVA: Lovera, Pustorino, Caimi (19′ st Ferrario), Maiocchi, Marabelli, Gariboldi, Premazzi (40′ st Wagner), Nigro, Banfi (19′ st Carioli), Marzullo,m Marranzano (19′ st Boschetto). A disposizione Chitti, Gazzetta, Khouni, Crosta.

All. Velli.

A.S.D ORATORIO LAINATE: Baron, Cattaneo(1′ st Salvato), Barbarino, Martelli, Andreola(21′ st Pandini), Tagliabue, Tresoldi(21′ st Musu), Murru, Scaratti, Zanotto, Franco(1′ st Giacomazzo). A disposizione Baron, Grandi, Colombo, Vaccani. All. Busconi.

Marcatori:15′ st Scaratti (La).