VERBANO – Dopo il pareggio di mercoledì per 2-2 contro il Pavia crolla in trasferta l’Ardor Lazzate per mano del Verbano sempre più in zona playoff e stabilmente al quinto posto nel girone A di Eccellenza.

Primo tempo nel segno dei padroni di casa con Fogal che al 26′ la sblocca; Lazzate che cerca la reazione con Bertani ma senza fortuna.

Nel finale di tempo Malvestio, al 45′, trova il raddoppio mandando i suoi negli spogliatoi sul 2-0

Nella ripresa il Lazzate si fa avanti nel tentativo di riacciuffare il match e al 22′ trova il gol del 2-1 con Bertani.

In pieno recupero rigore concesso dal direttore di gara in favore del Verbano dagli undici metri va Barranco che non sbaglia e fa 3-1.

Risultati 22° giornata: Acc. Pavese – Sestese 0-0; Calvairate – Base 96 1-0; Castanese – Varesina 0-0; Club Milano – Gavirate 1-1; Pavia – Vergiatese ORE 18.30; Varzi – Rhodense 2–0; Verbano – Ardor Lazzate 3-1; Vogherese – Settimo Milanese 6-0.

VERBANO: Ruzzoni, Zangrillo, Costa (50′ st Tavares), Fogal, Piagni, Santagostino, Okaingni, Malvestio, Dervishi (31′ st Antonucci), Galli (50′ st Costantini), Barranco (50′ st Sana). A disposizione: Palazzi, Scognamiglio, Sana, Costantini, Antonucci, Beu, Bonina, Tavares. All.: Galeazzi.

ARDOR LAZZATE: Bozzato, Sandrini (11′ st Corona), Cavalcante (29′ st Sala), Baldan, D’Astoli (36′ st Torin), Peverelli, Pedrazzini, D’Onofrio (45′ st Ferraro), Berberi, Bertani, Ferrari (27′ st Artaria). A disposizione: Giudice, Sala, Torin, Giandinoto, Moja, Lombardi, Artaria, Corona, Ferraro, D’astoli, Gianinoto, Corona, Cavalcante, Martini, Artaria, Torin, Moja. All, Mastrolonardo.

Arbitro: Palomba di Torre del Greco (Mapelli di Treviglio e Filippi di Brescia).

Marcatori: 26′ pt Fogal (V), 45’ pt Malvestio (V), 22’ st Bertani (L), 48’ st Barranco (L)