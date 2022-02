Calcio Fbc Saronno-Gallarate, le interviste: bomber Iacovelli racconta la partita

x x

SARONNO – Mattatore dell’incontro Orazio Iacovelli che con le due reti in Fbc Saronno-Gallarate 2-0 di oggi arriva alle dieci marcature stagionali. E adesso? “Adesso bisogna andare avanti così. Contro Gallarate abbiamo avuto qualche difficoltà in più nel primo tempo e poi nella ripresa abbiamo fatto meglio e sono arrivati i gol. Volevamo vincere, per proseguire la serie positiva e restare in alto, e ci siamo riusciti” risponde il cannoniere nel dopo partita allo stadio “Colombo Gianetti” di via Biffi.

In arrivo altri match importanti, come quelli contro Lentatese e la capolista Solbiatese, “ma se vogliamo rimanere nelle posizioni di vertice dobbiamo provarci. sempre” rileva il giocatore.

Bella anche la sfida a distanza col collega di squadra Milazzo, attualmente top scorer del Saronno con 13 gol all’attivo: “Insieme, vorremo arrivare almeno a 30 gol stagionali insieme, sarebbe bello. Ce la possiamo fare, anzi che la dobbiamo fare per aiutare la squadra” conclude Iacovelli.

Su ilSaronno anche l’intervista all’allenatore saronnese Niccolò Taroni e la cronaca play by play dell’incontro.

20022022