x x

SARONNO – “Abbiamo vinto con l’arma della pazienza”: così l’allenatore del Fbc Saronno, Niccolò Taroni, a fine gara, al “Colombo Gianetti” dopo la vittoria pomeridiana per 2-0 nel derby contro Gallarate.

“Nel primo tempo ci siamo un po’ innervositi, non va bene – ricorda Taroni – ma abbiamo comunque concesso molto poco. Non ne abbiamo avute tante nei primi 45 o 50 minuti, ci mancava ampiezza ed era palese. Non stava spingendo abbastanza. Nella ripresa abbiamo cambiato sistema e si è visto, siamo arrivati davanti con maggiore facilità ed è arrivato anche il primo gol che ha sbloccato la situazione. Devo fare i complimenti a Caruso e Milazzi, che si sono sacrificati, oltre che a Iacovelli per la doppietta”. Ora si pensa ai prossimi appuntamenti: “Iniziato bene il girone di ritorno, non dobbiamo perdere punti – rimarca Taroni – e qualcosa ci inventeremo anche contro la Lentatese, domenica prossima l’obiettivo sarà ancora quello dei tre punti anche in trasferta”.

20022022