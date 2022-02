x x

SARONNO – Tempo di derby oggi allo stadio “Colombo Gianetti” dove i locali del Fbc Saronno ricevono Gallarate. Si gioca dalle 14.30, su ilSaronno la consuete cronaca play by play.

Arbitro dell’incontro è Enrico Longhi di Crema, assistenti Andrea Mazzeo e Gabriele Aurelio Benevento, entrambi di Busto Arsizio.

Biancocelesti col tridente offensivo

Il Fbc Saronno si presenta ancora privo del portiere Giglio, che sconta il secondo turno di squalifica e potrebbe debuttare il giovane Filippo Migliorati, ex Caronnese e domenica scorsa in panchina. Facile pensare che per il resto l’allenatore Niccoll Taroni riconfermi le scelte di sette giorni fa a Busto Arsizi conro gli Amici dello sport (gara vinta 3-1) col tridente offensivo composto da Milazzo (miglior marcatore della squadra con 13 reti), Iacovelli e Caruso.

Gallarate cerca la continuità

Gallarate, guidata dall’esperto Alberto Maestroni (ex Uboldese), sta mancando un po’ sul fronte della continuità dei risultati, ed oggi in classifica non è messa bene ed ha bisogno di punti: miglior marcatore è Moussafir con 6 reti. La squadra è attualmente tredicesima e rischia di finire in zona playout.

Questa è la 22′ giornata del campionato di Promozione. All’andata vinse il Saronno 4-2.

20022022