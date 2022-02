x x

VARESE – I finanzieri del Gruppo della Guardia di Finanza di Varese hanno sottoposto a sequestro circa 70.000 articoli carnevaleschi ed accessori vari, privi del marchio “Ce” o con il marchio presente ma su prodotti non conformi allo standard imposto dalla disciplina comunitaria e dalla normativa vigente.

Il valore commerciale complessivo degli articoli sequestrati è di circa 60.000 euro.

Le irregolarità riscontrate hanno portato alla segnalazione, alla Camera di Commercio, di due soggetti per aver violato la normativa vigente in materia di sicurezza prodotti con l’applicazione della relativa sanzione amministrativa.

Inoltre, nell’ambito dei controlli effettuati è stato impiegato uno strumento, in dotazione al Corpo, denominato “spettometro portatile”, finalizzato alla rilevazione, nei beni sottoposti a controllo, di sostanze pericolose per la salute e la sicurezza dei consumatori. Tale controllo, effettuato su più di 100 campioni ha avuto esito regolare.

Obiettivo dell’intervento oltre a tutelare la salute dei consumatori è anche quello di garantire il rispetto delle norme per arginare i fenomeni distorsivi del mercato.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn