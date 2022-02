x x

SARONNO – Torna il vento in Lombardia, a comunicarlo è il servizio meteorologico regionale. Nella giornata di domani, sul territorio lombardo si verificherà un generale rinforzo di vento da nordovest.

In pianura i venti si rafforzeranno a partire dalla tarda mattina: sono previste velocità medie che potranno arrivare a 50 km/h, mentre le raffiche previste raggiungeranno i 60/70 km/h circa sui settori occidentali. La fase dell’evento diffusamente più intensa sarà nel pomeriggio, con la ventilazione che potrà assumere anche carattere del vento Foehn, di carattere tipicamente caldo e secco.

A quote comprese tra i 700 e i 1500 metri, si potranno registrare velocità medie intorno ai 70 km/h, con raffiche che nel corso della giornata raggiungeranno valori di 90 km/h.

Dopo una breve fase di generale attenuazione nel tardo pomeriggio, si prevede una ripresa significativa del fenomeno dalle prime

ore di martedì.

(in foto d’archivio: un albero caduto a Caronno Pertusella a causa del forte vento di qualche giorno fa)

