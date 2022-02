x x

SARONNO – Rosso, forse per la vergogna che qualcuno ha ripreso con gli scarichi abusivi. Al di là delle battute, il rosso è lo strano colororito che in diverse occasioni negli ultimi giorni ha caratterizzato il tratto locale del torrente Lura. L’acqua, solitamente trasparente, è infatti diventata rossiccia, e all’altezza della “vasca” dove c’è il ponticello di via Tommaseo è stata anche notata parecchia schiuma. Insomma, tutti elementi che fanno pensare che poco più a nord qualcuno, ed anche a più riprese, abbia compiuto degli scarichi abusivi, di chissà quale sostanza.

Una vicenda che potrebbe essere legata agli episodi di poco tempo fa, quando nel tratto del corso d’acqua appena a nord di Saronno, nella bassa comasca, si erano registrate più che sospette morie di pesci. Erano intervenuti anche i tecnici dell’Arpa, l’Agenzia regionale per l’ambiente, per compiere dei rilievi, al fine di vederci chiaro.

(foto: il Lura alla vasca sottostante il ponticello di via Tommaseo a Saronno)

20022022