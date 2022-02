x x

SARONNO – Incidente stradale col monopattino ieri nei pressi della stazione ferroviaria di “Saronno centro”: è successo ieri alle 13 in via General Cantore, sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri della Compagnia cittadina ed una ambulanza della Croce rossa per soccorrere il ferito, un giovane di 29 anni che è stato trasportato all’ospedale cittadino per essere medicato di comunque non gravi lesioni. I militari dell’Arma hanno avviato accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Sul tema dei monopattini da tempo Regione Lombardia chiede una modifica delle normative. “Come ribadisco da tempo ritengo che le modifiche del codice della strada entrate in vigore a novembre scorso non abbiano in alcun modo incrementato la sicurezza. Le frecce, il doppio freno e la riduzione di 5 chilometri orari della velocità non hanno dato, fino ad ora, i risultati auspicati” rileva l’assessore regionale alla Sicurezza, Riccardo De Corato. “La scorsa settimana – ha evidenziato De Corato – il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato a maggioranza la proposta di legge al Parlamento per modificare l’attuale normativa sui monopattini elettrici, con la quale vogliamo che la sicurezza stradale assuma un ruolo centrale nell’utilizzo dei monopattini elettrici. Si tratta, infatti, di una proposta che intende modificare la normativa attuale introducendo l’obbligo di copertura assicurativa per tutti, la frequenza ad un corso di abilitazione per i conducenti minorenni, l’obbligatorietà del casco anche per i maggiorenni. E, infine, il marchio Ce per ogni monopattino circolante”. “Fondamentale è invece per la sicurezza di tutti – aggiunge l’assessore regionale alla Sicurezza – che vengano fatte rispettare le norme del codice della strada anche ai monopattinisti per i quali, troppo spesso, sembrano non valere: sensi unici, limiti di velocità e marciapiedi non esistono. Mi auguro che si arrivi al più presto possibile ad una norma nazionale che regolamenti maggiormente l’utilizzo dei monopattini elettrici in modo da incrementare la sicurezza per tutti: sia per chi li guida, sia per gli altri utenti della strada”.

(foto archivio: un precedente incidente col monopattino sempre nei pressi della stazione ferrovia centrale di Saronno)

