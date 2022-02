x x

MILANO – Nel Saronnese le forze dell’ordine indagano per l’accoltellamento di un marocchino a Cislago, ferito gravemente. Un episodio avvenuto lo scorso fine settimana, a Milano si ne sono verificati altri cinque episodi analoghi.

“Cinque giovani accoltellati questa notte a Milano, tutti in pieno centro, in zona Garibaldi dove c’è la più alta concentrazione di locali per giovani. E proprio per questo ci domandiamo come sia possibile che una zona nota per la movida il sabato sera non venga adeguatamente presidiata da pattuglie e agenti. Non è accettabile che la giunta Sala non si assuma le sue responsabilità davanti a questo disastro sull’ordine pubblico. Non è accettabile che la giunta Sala faccia finta di non accorgersi che a Milano la situazione è fuori controllo.” Lo dichiara l’onorevole Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier.

(foto: l’onorevole Fabrizio Cecchetti)

