x x

SARONNO – Fondi persi per la Rodari ancora nessuna risposta dal Ministero sulle controdeduzioni presentate dall’Amministrazioni in merito al ritardo che hanno portato alla decadenza del finanziamento.

Fondi persi per la Rodari, ancora nessuna risposta alle controdeduzioni del Comune sulla decadenza del finanziamento Cislago, se la caverà il ragazzo ferito nell’accoltellamento di venerdì notte.

Danni alla giostra in piazza De Gasperi. Vetrata colpita con un sasso.

Ancora un incidente con un monopattino nella zona dello scalo ferroviario.

Ex Isotta nella sua riflessione l’ex consigliere Nicola Gilardoni sollecita l’Amministrazione: “E’ ora di smettere di essere il convitato di pietra”

Un riassunto per conoscere il nuovo assessore ai Lavori Pubblici Francesca Pozzoli.

Derby con Gallarate, Fbc Saronno conquista tre punti.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn