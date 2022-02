x x

SARONNO – Le prime raffiche sono arrivate a metà del pomeriggio odierno: per oggi è previsto un intensificarsi del vento anche a Saronno e circondario. A fare il punto il servizio meteo di Regione Lombardia: “La giornata di oggi 21 febbraio è caratterizzata da un generale rinforzo di vento da nord-ovest su tutto il territorio regionale. Nel dettaglio, sui settori alpini e prealpini a quote comprese tra i 700 e i 1500 metri, si potranno registrare velocità medie intorno ai 70 chilometri orari, con raffiche che nel corso della giornata raggiungeranno valori di 90 km/h. Dal primo pomeriggio rinforzi in estensione alla pianura con velocità medie intorno a 50 chilometri orari, mentre le raffiche previste raggiungeranno i 60-70 chilometri orari sui settori centro-occidentali. La ventilazione potrà assumere localmente anche carattere di Foehn”.

Per la giornata di domani, martedì 22 febbraio, prevista ventilazione moderata in pianura e su Appennino fino al primo mattino poi

in attenuazione. Su Alpi e Prealpi, tra i 700 ed i 1500 metri, forte rinforzo dei venti nella prima parte della giornata, con velocità medie fino a 70 chilometri orari e con raffiche oltre i 100 chilometri orari, soprattutto sui rilievi più settentrionali. Dal pomeriggio venti in generale attenuazione, ma non si escludono locali riprese e forti raffiche in quota. Per questo motivo il Centro funzionale monitoraggio rischi di Regione Lombardia rivaluterà nella mattina di domani 22 febbraio i codici allerta per la giornata successiva.

(foto archivio)

