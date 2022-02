x x

MOZZATE – Aveva diverse ferite da arma da taglio alle mani il 31enne marocchino che domenica mattina prima dell’alba è stato soccorso dal personale del Sos Mozzate in via Pertini nei pressi dell’ex statale Varesina. L’uomo è stato trovato dal personale sanitario all’altezza del civico 1. Provato, spaventato e con le mani coperte di sangue. Proprio lì l’aveva raggiunto il suo aggressore verosimilmente, stando ai primi riscontri e a quanto detto dal giovane, armato di coltello.

Tutto è avvenuto prima delle 4. Al momento l’accaduto è al vaglio delle forze dell’ordine ma la prima ricostruzione ipotizza una lite tra i due scoppiata per futili motivi. Facile immaginare come possa essere proseguita. I due connazionali, entrambi sono marocchini, passano dalle parole alle mani e ad un tratto spunta il coltello. L’aggressore colpisce il contendente che istintivamente si protegge con le mani.

Quindi qualche auto di passaggio o rumore spaventa lo straniero armato che scappa mentre sanguinate la vittima viene soccorsa. Sul posto anche i carbainieri della compagnia di Cantù che hanno ascoltato la testimonianza della vittima e avviato le indagini.

Solo venerdì sera un nordafricano è rimasto vittima di un’aggressione, sempre con coltello, a Cislago, a poca distanza da dove si è verificato l’episodio di Mozzate.

—-

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

21022022