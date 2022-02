x x

MISINTO / COGLIATE – Ieri alle 17.20 a Cogliate in via Cesare Battisti un uomo di 62 anni è rimasto ferito dopo una caduta dalla bicicletta: è stato soccorso da una ambulanza della Croce d’argento ed è stato trasportato all’ospedale di Garbagnate Milanese per essere medicato di contusioni comunque non gravi.

E’ apparsa più serie, in un primo momento, la situazione per un ciclista di 63 anni anche lui caduto dalla bici, ieri in via Robasacchi a Misinto: alle 12 l’intervento di carabinieri, automedica da Como e dell’ambulanza della Croce azzurra di Rovellasc che lo ha infine trasportato all’ospedale di Garbagnate Milanese. Al momento del ricovero non è comunque apparso in gravi condizioni.

Caduta dalla bici ieri alle 11.30 anche al confine a Lainate in via Circonvallazione: un ragazzo di 19 anni è stato soccorso dall’ambulanza del Soccorso Rho e dall’auto-infermieristica ed è stato trasportato all’ospedale di Legnano con contusioni varie ma non in pericolo di vita.

