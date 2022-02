x x

CISLAGO – Raccolte cento firme per ripristinare il dissuasore di velocità in via Virgilio alla Massina. Il dosso, che si trovava poco prima dell’inizio della frazione, è stato rimosso lo scorso settembre per favorire i lavori di asfaltatura della strada e la sua assenza permette agli automobilisti meno prudenti di procedere a velocità sostenuta, creando situazioni rischiose, in quanto il tratto stradale si trova tra il passaggio pedonale che porta al cimitero e il centro abitato, e presenta una strettoia priva di marciapiedi. La petizione richiede anche che si provveda a un maggior controllo da parte della polizia locale, specialmente nel ore più trafficate.

I cittadini portano quindi la questione all’attenzione del Comune, il quale assicura, tramite il sindaco Stefano Calegari e l’assessore alla Viabilità Michele Uboldi, che la richiesta è condivisa dall’amministrazione e che se ne discuterà nella prossima commissione di viabilità, al fine di vagliare l’opzione di un rialzo altimetrico in cemento, piuttosto che un classico dosso, e deciderne l’opportuno luogo in cui collocarlo.

(foto: MIchele Uboldi, assessore alla Viabilità del Comune di Cislago)

