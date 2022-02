x x

SARONNO – Si è spento dopo aver lottato per alcuni mesi con la malattia Paolo Franchi titolare dell’agenzia Aven e saronnese attivissimo nella vita cittadina.

Cinquantasei anni era conosciutissimo per l’attività di famiglia la storia agenzia viaggi Aven con sede al Molino Canti nell’ultimo tratto di corso Italia ma anche per le tante attività che portava avanti in città.

Tra i soci fondatori di Radiorizzonti aveva lavorato come obiettore in Municipio e da allora la collaborazione con l’Amministrazione comunale non si era mai fermata.

Paolo Franchi era il vicepresidente dell’associazione del gemellaggio con Challans ed aveva partecipato e organizzato decine di viaggi. Era anche una delle anime della presenza di Saronno alla Foire des Minées. Non a caso messaggi di cordoglio e vicinanza sono arrivati anche dalla Francia. Attorno alla moglie Marina, ai fratelli e ai tre figli si sono stretti tantissimi saronnesi che ricordano la sua dedizione al lavoro, alla città ma anche la sua grande umanità.

Il funerale sarà celebrato mercoledì mattina alle 10,15 in Santuario preceduto dal Rosario alle 10.

