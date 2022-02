x x

SARONNO – Ennesimo intervento delle ambulanze per un caso di intossicazione etilica nell’area “ferroviaria”, per la precisione del retrostazione, nel posteggio pubblico che si trova a margine di via I maggio. Alle 20 di ieri i passanti hanno notato una persona che stava molto male, le sue condizioni infatti sembravano decisamente critiche tanto che sul posto si sono precipitate una autolettiga e l’auto-infermististica. Hanno trovato un uomo che aveva decisamente bevuto troppo ma che si è comunque anche rapidamente ripreso, tanto da rendere superfluo il suo eventuale trasporto in ospedale.

Insomma, anche stavolta è finita tutto sommato “bene” o quanto meno senza gravi conseguenze. Ma di certo il continuo ripetersi di questo genere di episodi, nelle ultime settimane ne sono avvenuti parecchi, non può che costituire un “campanello di allarme”.

(foto archivio)

