SARONNO – Meglio di così non sarebbe potuta andare: il riferimento va alle prove, ed ai risultati, delle formazioni locali impegnate nei campionati di volley e pallacanestro. Nel volley, serie B maschile, netto successo del Saronno in trasferta a Brughierio contro i Diavoli rosa, 3-0; mentre la Rossella Caronno ha vinto 3-1 a Milano contro i locali del Gonzaga. Entambe le squadre restano ai vertici della classifica.

Nella C Gold di basket maschile come da pronostico l’Az Robur Saronno ha vinto la propria partita in casa contro la Academy di Varese, 96-91. I saronnesi trascinati da un ottima prestazione corale riescono a battere i varesini in una partita molto e tirata e ricca di emozione, ottima risposta dei ragazzi di Biffi in ottica delle prossime partite.

Volley serie B

Basket C Gold

