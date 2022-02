x x

SARONNO – La scomparsa a 56 anni di Paolo Franchi, titolare dell’agenzia Aven e anima di tante attività cittadini a partire dal gemellaggio ha lasciato senza parole molti saronnesi.

Tra i saronnesi che hanno espresso il proprio cordoglio e vicinanza alle famiglia nelle ultime ore anche il sindaco Augusto Airoldi.

“Eravamo proprio amici, Paolo ed io. Condividevano quell’amicizia che non richiede di essere confermata incontrandosi tutti i giorni. Semplicemente c’era. Lui lo sapeva. Io lo sapevo. Una amicizia nata quando eravamo giovani, molto giovani. E frequentavamo il medesimo oratorio. Una amicizia confermata ormai più di trent’anni fa, quando, con molti altri amici, abbiamo fondato RadiOrizzonti. Sabato, quando ci tornerò in quegli studi, mi sembrerà di vederlo ancora lì, in regia, ad armeggiare con il mixer, i piatti e le piastre (a quei tempi non c’era ancora la digitalizzazione). Oppure quando, con strumenti rudimentali, realizzavamo i primi collegamenti esterni, per trasmettere le sedute di consiglio comunale, le partite della Robur basket o del Saronno calcio. Cara Marina, intuisco quanto soffriate, tu e i figli, per la morte di Paolo. Vi sono vicino. In modo diverso, certamente, mancherà anche a me”.

