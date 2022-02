x x

SARONNO – Inizia oggi la due giorni saronnese di Fiammetta Borsellino figlia di Paolo Borsellino magistrato che lottò contro la mafia fino ad essere vittima di Cosa nostra nella strage di via D’Amelio il 19 luglio 1992. Gli istituti superiori liceo Legnani e l’ipsia Parma hanno organizzato l’iniziativa in collaborazione con la città di Saronno.

Cuore della due giorni sarà la serata organizzata al teatro Giuditta Pasta martedì 22 febbraio alle 21. L’incontro “Paolo Borsellino, mio padre” si terrà con ingresso gratuito nel pieno rispetto delle norme anticovid.

Ma non solo Fiammetta Borsellino è venuta a Saronno soprattutto per dedicarsi ai ragazzi. Ci saranno poi due momenti ad hoc per gli studenti martedì 22 alle 14 la figlia minore del giudice incontrerà i ragazzi dell’Ipsia Parma e mercoledì alle 10,30 quelli del Legnani.

